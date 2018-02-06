«Народный фронт» выявил опасный недострой в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта выявили представляющие угрозу для жителей близлежащих домов и прохожих незавершенные объекты в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске, сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

Так, в Набережных Челнах мониторинг «Опасный недострой» зафиксировал незаконченную стройку у дома № 25а по бульвару Кол Гали – рядом с детской площадкой, детским садом и реабилитационным центром для детей. Как рассказали общественникам местные жители, в недостроенной подземной парковке и трехэтажной пристройке к жилому дому часто собираются подростки и люди без определенного места жительства, так как они не огорожены уже более десяти лет.

Еще один недострой, который должен был стать торговым центром, располагается рядом с администрацией города – напротив дома № 17/01 по улице Команды КАМАЗ-Мастер. Кроме того, в 13-м комплексе вырыт и брошен котлован с фундаментом под школу, а на территории лесного массива находится недостроенный спортивный стадион.

В Нижнекамске среди жилых многоквартирных домов уже около 12 лет находится заброшенная стройка под детский сад. В таком же состоянии и стройплощадка под многоквартирный дом рядом с уже заселенными многоэтажками и социальными учреждениями. Доступ к обоим объектам открыт, охрана отсутствует.

По-прежнему на карандаше общественников два объекта в Зеленодольске: недострой в промышленной части города, где однажды уже получил сильные травмы школьник, а также объект неподалеку от санатория-профилактория.

В Казани опасные недострои находятся на улицах Бутлерова и Толстого. На Бутлерова сейчас постепенно восстанавливают ограждение, параллельно решая дальнейшую судьбу здания. На Толстого же планируется завершить строительство жилого дома со встроенными помещениями.

Внимание активистов ОНФ в РТ к проблеме брошенных строек привлекают жители близлежащих домов. Они рассказывают о травмах детей и подростков, полученных на неогороженных территориях, и скоплениях асоциальных лиц.

«В любом случае недострой должен быть недоступен для посторонних лиц, особенно для детей, нормы безопасности должны соблюдаться», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ Андрей Медведев.

Он также напомнил, что руководству районов и городов необходимо оперативно реагировать на заморозку строек, работать с застройщиками и выяснять причины срыва сроков. Со своей стороны активисты ОНФ направили обращения в адрес исполкомов для совместного рассмотрения представителями министерств, ведомств, муниципалитетов, контрольных и надзорных органов.