Продюсер «Созвездия-Йолдызлык»: Наш фестиваль борется с пошлостью «Дома-2»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Республиканский молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» – последний фронт борьбы против пошлости, серости и бездуховности, которые прививают молодежи телевизионные программы «Дом-2», «Камеди клаб» и американские фильмы. Такое мнение высказал генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Все делается для того, чтобы наши дети не выросли на этой низкой субкультуре. Очень важно прививать детям любовь к татарской культуре и народным песням. Федеральные телеканалы делают из наших детей потребителей и плебеев. А мы хотим вырастить в Татарстане настоящих аристократов, далеких от пошлости, серости и разврата», – сказал Туманов.

Отборочные зональные этапы XVIII республиканского открытого телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» стартуют 25 февраля в десяти городах и районах Татарстана. Фестиваль начал подготовку к новому сезону осенью прошлого года. С ноября по настоящее время в районах республики и в центральном штабе фестиваля в Казани проходят бесплатные мастер-классы и тренинги для всех желающих.

На прошлой неделе в казанском театре «Сдвиг» прошел мастер-класс «Конферанс» от члена жюри, ведущего гала-концертов фестиваля, заслуженного артиста РТ Дмитрия Платонова. В Доме культуры Тюлячей с тренингами по актерскому мастерству, вокалу и конферансу выступил генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов. Заведующая труппой Московского губернского театра, певица и телеведущая Алина Ивах провела для ребят занятия по вокалу, а главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ, заслуженная артистка России Раиля Гарипова дала уроки по хореографии и стилизации народного танца.

