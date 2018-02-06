Ученые выяснили причину онкологических заболеваний

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Зарубежные ученые пришли к выводу, что причиной онкологических заболеваний является стареющая иммунная система, сообщает «Лента.Ру».



Ученые Университета Данди в Шотландии объяснили это тем, что со временем в ДНК накапливаются «бракованные клетки», которые и приводят к онкологии, а для развития рака необходимо пять или шесть мутаций.



В исследованиях приняли участие более двух миллионов человек в возрасте от 18 до 70 лет.



Основной причиной старения иммунной системы является дисфункция тимуса — органа, где созревают T-клетки. Каждые 16 лет тимус человека уменьшается в размере, что приводит к падению производства лимфоцитов, которые распознают опухолевые клетки и уничтожают их. По мнению исследователей, стимуляция вилочковой железы станет эффективным способом для профилактики онкологии.

Ранее ученые связали употребление колбасы с раком.