Муфтий РТ в Мекке помолился за благополучие татарстанцев

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Татарстанская делегация во главе с муфтием республики Камилем Самигуллиным прибыла в Мекку, где совершит умру. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

В мусульманской святыне религиозные деятели помолились о благополучии татарстанцев, о процветании Республики Татарстан и попросили Всевышнего о милости для всех мусульман мира.

Планируется, что татарстанцы в рамках пребывания в Мекке посетят комплекс им. Короля Абдул-Азиза для изготовления покрытия Каабы и проведут встречу с имамом мечети Аль-харам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что делегация РТ в эти дни с официальным визитом посещает Саудовскую Аравию. Их пригласил сам король КСА.

Умра – это малое паломничество (хадж), связанное с посещением Мекки, а также Запретной мечети в частности, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время.



