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Экономика и финансы

Нацбанк РТ: Полная стоимость займа в ломбардах должна быть указана на первой странице договора

6 февраля 2018, 13:10

Если вещь в ломбарде была продана дороже, чем оценена, то заемщик имеет право получить разницу в течение трех лет.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Полная стоимость займа с годовыми процентами в ломбардах должна быть указана на первой странице договора, сообщает Нацбанк РТ.

«Оформление договора займа под залог имущества с ломбардом должно сопровождаться обязательной выдачей заемщику залогового билета, а также договора потребительского займа», — говорится в сообщении Национального банка по РТ.

Если вещь в ломбарде была продана дороже, чем оценена, то заемщик имеет право получить разницу в течение трех лет. А в случае, если заем не был погашен в срок, то ломбард сможет продать вещь только через месяц после истечения договора. 

Банк также предостерег татарстанцев от недобросовестных организаций и лжеломбардов. «Подобные организации могут вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг», — отмечается в сообщении.


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