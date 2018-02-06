КБК обвинил ростовских производителей в подделке «Туалетной бумаги из Набережных Челнов»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). КБК заявил в УФАС по Ростовской области о нарушении антимонопольного законодательства по факту возможной подделки «Туалетной бумаги из Набережных Челнов». Похожая продукция – «Новинка из Чалтыря» была обнаружена в Самарской области. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на пресс-службу КБК.

Самарская область является одним из ключевых регионов по реализации туалетной бумаги производства Набережных Челнов, объем продаж составляет около 1,5 млн рулонов в месяц, сообщила пресс-служба комбината.

«Дизайн упаковки „Новинки из Чалтыря“ схож до степени смешения с туалетной бумагой, которую выпускает комбинат», — сообщил представитель пресс-службы комбината. Продукция из Ростовской области вводит в заблуждение покупателей и наносит материальный ущерб предприятию, считают татарстанские производители.

В настоящее время образцы туалетной бумаги «Новинка из Чалтыря» отправили на экспертизу в ООО «Челпатент» (Челябинск) для установления сходства до степени смешения.