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Экономика и финансы

КБК обвинил ростовских производителей в подделке «Туалетной бумаги из Набережных Челнов»

6 февраля 2018, 15:48

Дизайн упаковки туалетной бумаги производства Ростовской области схож до степени смешения с продукцией из РТ.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). КБК заявил в УФАС по Ростовской области о нарушении антимонопольного законодательства по факту возможной подделки «Туалетной бумаги из Набережных Челнов». Похожая продукция – «Новинка из Чалтыря» была обнаружена в Самарской области. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на пресс-службу КБК. 

Самарская область является одним из ключевых регионов по реализации туалетной бумаги производства Набережных Челнов, объем продаж составляет около 1,5 млн рулонов в месяц, сообщила пресс-служба комбината.

«Дизайн упаковки „Новинки из Чалтыря“ схож до степени смешения с туалетной бумагой, которую выпускает комбинат», — сообщил представитель пресс-службы комбината. Продукция из Ростовской области вводит в заблуждение покупателей и наносит материальный ущерб предприятию, считают татарстанские производители. 

В настоящее время образцы туалетной бумаги «Новинка из Чалтыря» отправили на экспертизу в ООО «Челпатент» (Челябинск) для установления сходства до степени смешения.


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