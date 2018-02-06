Казанский «Угол» представит постановки на внеконкурсной программе «Золотой маски»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Творческая лаборатория «Угол» из Казани представит свои работы на внеконкурсной программе театральной премии «Золотая маска» — «Маска плюс», сообщает РИА Новости.

Генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина отметила, что зрителей ждет «архиинтересная» внеконкурсная программа, в рамках которой будут представлены самые неординарные современные спектакли из 12 городов России. После показов будут проходить обсуждение работ со зрителями. Помимо творческой лаборатории «Угол» свои постановки покажут краевой театр драмы из Хабаровска, драматический театр из Шарыпово и другие.

Также в этом году расширилась программа «"Золотая Маска" в кино». Прямые трансляции спектаклей фестиваля будут показывать в 70 кинотеатрах России.

Ранее сообщалось, что Альметьевский драмтеатр представит спектакль «Кибет» («Магазин») на фестивале «Золотая маска».