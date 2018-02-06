Автор досье на Трампа получал информацию от Госдепа и экс-сотрудников штаба Клинтон

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Автор досье на Трампа — бывший агент британской разведки Кристофер Стил получал информацию от Госдепа и экс-сотрудников предвыборного штаба кандидата в Президенты США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает RT со ссылкой на юридический Комитет Сената США.

Стил также составил новый отчет, основанный на сведениях, которые предоставлены приближенными Клинтон, говорится в документе комитета.

Кристофер Стил готовил доклады о связях Дональда Трампа и его окружения с Кремлем.