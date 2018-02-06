Госдепартамент США обвинил Россию в «прикрытии» сирийского режима

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Госдепартамент США заявил, что Россия «прикрывает» власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Необходимо прекратить использование химического оружия всеми сторонами в Сирии, говорится в тексте заявления американского внешнеполитического ведомства. Это уже шестая атака, о которой стало известно за последний месяц, отмечается в документе.

Соединенные Штаты призывают международное сообщество использовать все возможности для того, чтобы оказать давление на режим Президента Сирии Башара Асада и тех, кто его поддерживает, для предотвращения химических атак и привлечения всех виновных к ответственности, подчеркивается в тексте документе.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт обвинила Россию в неспособности справиться с распространением химоружия в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства, отметила представитель Госдепартамента США.