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Политика

Госдепартамент США обвинил Россию в «прикрытии» сирийского режима

6 февраля 2018, 12:44

США призывает международное сообщество предотвратить атаки с применением химического оружия.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Госдепартамент США заявил, что Россия «прикрывает» власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Необходимо прекратить использование химического оружия всеми сторонами в Сирии, говорится в тексте заявления американского внешнеполитического ведомства. Это уже шестая атака, о которой стало известно за последний месяц, отмечается в документе.

Соединенные Штаты призывают международное сообщество использовать все возможности для того, чтобы оказать давление на режим Президента Сирии Башара Асада и тех, кто его поддерживает, для предотвращения химических атак и привлечения всех виновных к ответственности, подчеркивается в тексте документе. 

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт обвинила Россию в неспособности справиться с распространением химоружия в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства, отметила представитель Госдепартамента США.


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