Регионы России получат 3,3 млрд рублей на строительство спортивных объектов

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Кабинет Министров распределил почти 3,3 млрд рублей из федерального бюджета между несколькими регионами России на строительство спортивных объектов. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

В 2018 году средства направят на развитие спортивной инфраструктуры в восьми субъектах РФ. На строительстве Дворца спорта в Калуге выделят 1 млрд рублей, Саранск получит универсальный зал за 580 млн рублей, а Новосибирск — центр волейбола за 500 млн рублей. Субсидии также получат Республика Тыва (470 млн), Астраханская (около 196 млн), Московская (242 млн) и Саратовская области (60 млн), Республика Дагестан (224 млн).