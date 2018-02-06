Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Регионы России получат 3,3 млрд рублей на строительство спортивных объектов

6 февраля 2018, 13:02

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В Татарстане за год построено 188 универсальных спортплощадок на сумму 419 млн рублей
При строительстве спортобъектов к ЧМ-2018 допускаются нарушения – замполпреда Президента РФ в ПФО
Р.Бурганов: «Объекты Универсиады уже сегодня загружены на 80-90 процентов»
Глава Госкомитета Туркменистана по туризму и спорту посетил объекты Универсиады
Компания «NBBJ» представила в Казани проекты строительства спортивных объектов

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Кабинет Министров распределил почти 3,3 млрд рублей из федерального бюджета между несколькими регионами России на строительство спортивных объектов. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

В 2018 году средства направят на развитие спортивной инфраструктуры в восьми субъектах РФ. На строительстве Дворца спорта в Калуге выделят 1 млрд рублей, Саранск получит универсальный зал за 580 млн рублей, а Новосибирск — центр волейбола за 500 млн рублей. Субсидии также получат Республика Тыва (470 млн), Астраханская (около 196 млн), Московская (242 млн) и Саратовская области (60 млн), Республика Дагестан (224 млн).


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter