(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР), сообщается на сайте регулятора.

Финансовое положение кредитной организации резко ухудшилось после проведения в последней декаде января «крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств», отмечается в сообщении.

Регулятор неоднократно применял меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз — запрет на привлечение вкладов населения.

СБРР — участник системы страхования вкладов, по величине активов на 1 января банк занимал 322-е место в банковской системе России.