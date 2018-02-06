Посол России в КНДР: Гуманитарная ситуация в стране ухудшилась из-за санкций ООН

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Гуманитарная ситуация в КНДР ухудшается по нескольким аспектам из-за введенных ООН санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Посла России в Северной Корее Александра Мацегору.

«Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда», — заявил Мацегора после заседания комитета ООН по санкциям в отношении КНДР.

Посол сообщил, что обратился к комитету по Северной Корее с просьбой «быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие», в том числе лекарства и медицинское оборудование.

К медицинским проблемам в КНДР относится лечение рака у женщин, а из-за санкций в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование, вследствие чего женщины умирают, отметил посол.

24 января Минфин США расширил санкции против КНДР.