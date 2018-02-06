Российские спортсмены оспорили в судах недопуск на Олимпиаду

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Тридцать два российских спортсмена направили апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с недопуском на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу CAS Джона Коутса.

«Этим утром 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и снова в CAS. Эти апелляции поданы на решения комиссий МОК», — заявил Коутс на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Эти аппеляции рассмотрит специальная выездная панель CAS в Пхенчхане, сообщил глава CAS.

На официальном сайте CAS появились имена спортсменов, подавших апелляции: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Ксения Столбова, Иван Букин, Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников.

Предполагается, что слушания по этим делам пройдут 7 февраля.

«Мне сложно говорить о том, сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде. МОК был уведомлен о том, что организация будет привлечена к этим делам», — отметил Коутс.

Ранее Спортивный арбитраж (CAS) пообещал учесть критику в адрес суда со стороны президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что в CAS необходимо провести реформы из-за оправдания 28 российских спортсменов.