Читатели западных СМИ восхитились героизмом пилота Су-25

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Крупные зарубежные СМИ, в том числе Daily Mail и Time, опубликовали материалы, посвященные героически погибшему в Сирии пилоту российского штурмовика Су-25 майору Роману Филипову, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения в СМИ.

К статье на Daily Mail пользователи оставили свыше двух тысяч восхищенных смелостью пилота комментариев.

«Покойся с миром, приятель. Смелый мужчина и настоящий солдат. Готов поспорить, его память будут чтить в России, а не критиковать в прессе и судить, как это сделали бы у нас», — написал пользователь Sandman.

«Смелый человек, в отличие от крыс, с которыми он сражается», — откликнулся SunlundMakesMeBarf.

Пользователи вспомнили и о героическом боевом прошлом России.

«Русские сохранили характер своих дедов, которые прошли Вторую мировую войну. Крепкие ребята. Можете представить себе, чтобы современное поколение „неженок“, растущее сейчас на Западе, смогло им что-то противопоставить?» — спрашивает talibasher.

«Цивилизованный мир должен поднять тост в его честь! Хорошая работа, ты заставил свою страну и весь мир гордиться тобой. Прямо как твои деды во время войны», — считает Nik Rexna.

Некоторые задались вопросом, как у террористов оказались ПЗРК, которые в состоянии сбить штурмовик.

«Где они достали такие ракеты? Это самое пугающее в этой истории. Они могут перейти на гражданские самолеты. А мы только и делаем, что обвиняем (Башара) Асада», — отметил Lukas

«Интересно, а не Обама ли поставлял эти переносные зенитные системы?» — написал PeterM_Williams.

Роман Филиппов был удостоен звания Героя России посмертно.

Ранее сообщалось, что перед гибелью Филиппов успел доложить, что его атаковала ракета.