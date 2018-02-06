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Экономика и финансы

Фондовые рынки США рекордно упали

6 февраля 2018, 06:44

Администрация США уверена, что снижение фондовых индексов является обычным колебанием рынка.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Промышленный фондовый индекс США Dow Jones упал на 1175 пунктов, составив 24 345, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Это самое большое однодневное падение индекса с августа 2011 года, говорится в сообщении агентства.

Администрация США уверена, что снижение фондовых индексов является обычным колебанием рынка.

«Рынки колеблются, но фундаментальные основы нашей экономики очень сильны, и они (рынки — ред.) идут в правильном направлении», — заявил представитель Белого дома Радж Шах.


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