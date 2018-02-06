«Почта России» упростит получение посылок: вместо заполнения квитанций — код из СМС

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Юлия Ибрагимова). «Почта России» упростит получение посылок, клиенты смогут забрать отправления, с помощью простой электронной подписи, сервис начнет действовать в Татарстане уже в первом полугодии 2018 г., сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе «Почты России». Услуга распространяется на посылки и заказные письма не требующие оплаты.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в почтовом отделении, указав свои паспортные данные и номер мобильного телефона. При поступлении почтовых отправлений, клиент получит СМС с кодом, который надо будет назвать для получения почты. Это позволит обойтись без заполнения бумажной квитанции. С помощью введения электронной системы ФГУП рассчитывает сократить время обслуживания клиентов.

По словам заместителя генерального директора по посылочному бизнесу Сергея Малышева, такая технология упрощает и делает процесс выдачи отправления быстрее в пять раз.

В настоящее время данная система уже внедрена во всех почтовых отделениях Москвы, а во втором квартале текущего года она появится и в других регионах России.