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Команда Татарстана стала шестой на Кубке России по спортивному туризму

6 февраля 2018, 01:05

Соревнования в личном и командном зачетах на трех пешеходных дистанциях длились два дня.
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(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Команда Татарстана стала шестой по итогам Кубка России по спортивному туризму. Финал турнира в этом году прошел на базе Набережночелнинского института К(П)ФУ.

В прошлом году сборная республики на этих соревнованиях была второй.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми субъектов Федерации: Самарской, Саратовской, Кемеровской и Вологодской областей, Удмуртской Республики, Ставропольского и Пермского краев, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

Соревнования в личном и командном зачетах на трех пешеходных дистанциях длились два дня. По итогам командного зачета первое место завоевала команда из Санкт-Петербурга, второе место – у команды Ставропольского края, третье – у команды Самарской области.

 


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