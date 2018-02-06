Симфонический оркестр Татарстана дважды выступил в зале Мариинского театра

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского дал два концерта в зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Вечером 4 февраля маэстро Сладковский представил публике Первый концерт для фортепиано с оркестром и симфонию «Зимние грезы» Петра Чайковского. Солистом вечера выступил лауреат восьми международных конкурсов, в числе которых престижнейший Международный конкурс пианистов имени Франца Шуберта в Германии, Филипп Копачевский.

В программу второго концерта, который прошел 5-го числа в зале «Мариинка-3», вошли «Праздничная увертюра», Второй концерт для скрипки с оркестром № 2 и Шестая симфония Дмитрия Шостаковича. Солистом вечера был лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Павел Милюков.