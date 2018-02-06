В рамках Алишевских чтений пройдет конкурс «Звезды будущего»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В рамках ежегодных Алишевских чтений во Дворце детского творчества имени А. Алиша проводится межрегиональный конкурс учреждений дополнительного образования «Звезды будущего», сообщает пресс-служба организации.

8 февраля участники чтений сразятся в десяти номинациях за лучшее учреждение дополнительного образования, лучшего руководителя учреждения, заместителя директора, лучшего организатора воспитания и других.



Также будет выбран мужчина-лидер в дополнительном образовании детей и лучший молодой педагог дополнительного образования детей.

Впервые Алишевские чтения были проведены в 2010 году. Среди участников чтений – представители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Кирова, Уфы, Оренбурга, Костромы, Ярославля, Пензы, а также коллеги из Татарстана.