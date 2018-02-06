(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ»). В январе после выхода из корпоративного отпуска на КАМАЗе собрали более тысячи автомобилей, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Заводы и производственные подразделения КАМАЗа подвели итоги выполнения плана в январе текущего года. За восемь дней работы после выхода из корпоративного отпуска финишное производство выпустило 1151 автомобиль.

Завод двигателей и совместное предприятие «КАММИНЗ КАМА» поставили на главный сборочный конвейер автогиганта и внешним потребителям 1300 двигателей и силовых агрегатов.

Дилеры, сервисные центры, корпоративные и другие потребители получили запасные части на 1,1 млрд. рублей. Продукции диверсификации выпущено на 275 млн. рублей.

Производственный план на февраль предполагает выпуск 3,25 тыс. автомобилей, что на 13 процентов больше показателей февраля прошлого года.