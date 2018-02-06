В Казани прошел брейк-данс баттл в рамках серии «Кубок лидера»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). На площадке творческого пространства «Маяковский» в рамках серии студенческих игр «Кубок лидера» Студенческий штаб сторонников Путина провел молодежный брейк-данс баттл. Об этом сообщает пресс-служба штаба.

Участие в соревнованиях приняли представители творческих коллективов вузов и ссузов Татарстана – всего около 50 молодых людей. Турнир состоялся при участии брейк-данс команды Аction man crew, судьями турнира выступили B-boy splinter, чемпион России по брейк-дансу Александр Крысанов и известный российский брейк-диджей и звукорежиссер Dj Rockid.

«Кубок лидера» – всероссийские студенческие игры, инициированные студенческими штабами сторонников Путина и движением Putin Team. С 25 января по 11 февраля соревнования пройдут более чем в 40 регионах России.