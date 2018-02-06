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Общество, Наука и образование

Только 2,3 процента россиян правильно ответили на тесты из программы средней школы

6 февраля 2018, 03:32

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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Только 2,3 процента россиян правильно ответили на все семь тестов из разных областей науки, взятых из программы средней школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра».

Как показал опрос, около 7 процентов респондентов правильно ответили на шесть тестов. Четыре-пять тестов прошли около 30 процентов опрошенных, до трех тестов – более половины из них.

Специалисты сравнили долю правильных ответов россиян с показателями жителей 40 других стран, где проводилось аналогичное тестирование. Выяснилось, что жители РФ отличились хорошим знанием строения атома, заняв четвертое место. Самый худший результат россияне показали в знании генетики человека, оказавшись предпоследними.

Исследование проводилось среди 1612 респондентов в январе этого года.

 


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