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Началась подготовка к этапам конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

6 февраля 2018, 02:34

Финал конкурса состоится в Казани в канун 8 Марта.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Началась подготовка к зональным этапам конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская провела совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями муниципальных районов, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена Татарстана.

Этот конкурс проводится с 1993 года. Его цель – выявить и представить обществу женщин, внесших вклад в социально-экономическое развитие, культуру республики, воспитание подрастающего поколения, укрепление института семьи.

Финал конкурса пройдет в Казани в канун 8 Марта с участием руководства Татарстана.


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