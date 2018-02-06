Началась подготовка к этапам конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Началась подготовка к зональным этапам конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».
Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская провела совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями муниципальных районов, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена Татарстана.
Этот конкурс проводится с 1993 года. Его цель – выявить и представить обществу женщин, внесших вклад в социально-экономическое развитие, культуру республики, воспитание подрастающего поколения, укрепление института семьи.
Финал конкурса пройдет в Казани в канун 8 Марта с участием руководства Татарстана.