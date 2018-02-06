Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Общество

На питании заключенных сэкономили 7 млрд рублей

6 февраля 2018, 01:45

Собственное производство продуктов ФСИН помогло сократить затраты бюджета.
В Казани прошли курсы повышения квалификации по исламоведению для сотрудников ФСИН России
Профильная смена «Аврора – юный спецназовец» откроется в Казани
Осужденные мусульмане Владимирской области получили молельные комнаты
ФСИН намерена нанимать священников для работы в местах лишения свободы
ФСИН России завела микроблог в "Twitter"

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). За три года на питании российских заключенных удалось сэкономить 7 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Экономия средств не сказалась на рационе еды, поскольку исправительные учреждения стали использовать больше продуктов собственного производства.

«Если в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, то в 2017-м – 16 млрд рублей. Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля», – рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Собеседник издания добавил, что снизить расходы удалось благодаря развитию собственного сельхозпроизводства и оптимизации закупок продовольствия. Среди самостоятельно производимых продуктов он указал муку, картофель, овощи, мясо, молоко и куриные яйца.

Сэкономленные средства ФСИН возвращает в бюджет, подчеркнул Максименко.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter