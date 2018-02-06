В Альметьевске назовут признанных лучшими на конкурсе «Достижение года-2017» студентов ссузов

(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Альметьевске объявят имена лучших студентов профессиональных образовательных организаций республиканского конкурса «Достижение года-2017».

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» исполнительный директор конкурса Нелля Пулатова, всего на конкурс поступила 351 заявка от студентов ссузов со всего Татарстана. Больше всего заявок подали учащиеся из Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Конкурс проходит второй год по аналогии с премией для учащихся вузов «Студент года».

Победителей определят в следующих номинациях: «Студент года», «Общественник года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Интеллект года», «Волонтер года», «Орган студенческого самоуправления ПОО», «Студенческий творческий коллектив», «Студенческий проект года», «Студенческий трудовой отряд года», «Студенческое СМИ года», «Студенческий отряд "Форпост"».

Конкурс включает заочный и очный туры, а также финал, который состоится 10 февраля в Альметьевске. Завтра, 7 февраля, по всем номинациям пройдут очные туры, где каждый участник презентует себя и ответит на вопросы членов жюри.

Конкурс проводит Министерство образования и науки РТ совместно с Советом по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций и Лигой студентов Республики Татарстан.