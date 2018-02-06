(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинцев приглашают на Камский лыжный марафон-2018, который состоится в рамках серии спортивных мероприятий Timerman.

На сайте timerman.org уже открыта регистрация на забег. Онлайн-регистрация будет закрыта 16 февраля, а лыжные гонки пройдут в парке «Прибрежный» 18 февраля.

Для всех желающих будут доступны дистанции 2 км (участие бесплатное), 5 км, 15 км, 30 км и 50 км. На транзитной зоне участники 30 и 50 км смогут получить обед. Ранее сезон открыл лыжный забег в Богатых Сабах 28 января.

Серия легкоатлетических забегов TatarRun, получившая широкую популярность на территории Татарстана, прекратила свое существование. В 2018 году забеги этой серии будут сохранены, но уже под брендом Timerman. Новая серия будет включать пять видов спорта: бег, лыжные гонки, велогонки, плавание и триатлон.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи проект Timerman был представлен Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который поддержал эту инициативу.