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Татарстан перевел почти 50 тысяч квартир на индивидуальные системы отопления

6 февраля 2018, 08:00

Татарстан перевел почти 50 тысяч квартир на индивидуальные системы отопления В 2018 году на программу перевода системы отопления на индивидуальные котлы выделят более 162 млн рублей.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан перевел более 49,6 тысячи квартир на индивидуальные системы отопления.

В 2017 году почти 3,4 тысячи объектов в пгт Уруссу перевели на индивидуальные системы отопления. Объем финансирования из бюджета Татарстана составил почти 164 млн рублей.

В 2018 году на программу перевода системы отопления на индивидуальные котлы выделят 162,2 млн рублей.

Программа перевода системы отопления на индивидуальные котлы стартовала в 2005 году. Она направлена на повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения городов и районов республики.


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