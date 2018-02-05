Все новости Татарстан Россия

Политика

В Турции приземлился российский военный транспортник

5 февраля 2018, 23:47 , Фото: Telegram-канал Directorate 4.

В Турции приземлился российский военный транспортник Прибытие борта может быть связано с недавней гибелью Су-25 ВКС РФ в Сирии.
СМИ узнали об уходе российских военных из района Африна в Сирии
За сутки число беженцев, пытающихся пересечь границу Сирии с Турцией, выросло вдвое
Минобороны России заподозрило Турцию в подготовке к вторжению в Сирию
Эрдоган заявил о невозможности союза с Асадом ради борьбы с ДАИШ
Российский военный самолет по ошибке залетел в воздушное пространство Израиля

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). На аэродроме Хатай в одноименной турецкой провинции приземлился российский военно-транспортный самолет Ан-72 (номер RF-72949). Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Хатай граничит с территорией Сирии, которую здесь преимущественно контролируют оппозиционные отряды. Прибытие борта именно сюда может быть связано с недавней гибелью самолета ВКС РФ, отмечают авторы канала.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что турецкая сторона потребовала от боевиков передать тело погибшего российского летчика в течение 24 часов.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Катапультировавшийся пилот, майор Роман Филипповподорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Офицер представлен к присвоению звания Героя России посмертно


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter