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Магистр КИУ имени В. Тимирясова признан «Интеллектом года» по версии премии «Студент года РТ-2017»

5 февраля 2018, 22:39 , Фото: Рамиль Гали

Магистр КИУ имени В. Тимирясова признан «Интеллектом года» по версии премии «Студент года РТ-2017» Награду Иван Павлов получил из рук министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Магистр юридического факультета Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова Иван Павлов признан «Интеллектом года» по версии XIII ежегодной республиканской премии «Студент года-2017», церемония награждения которой состоялась в КРК «Пирамида».

Почетную статуэтку премии и денежный приз в размере 15 тыс. рублей студент получил из рук министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова.

«Мне очень приятно выходить на сцену, где уже в 13-й раз мы проводим этот конкурс. Благодаря тому, что в прошлом году такой конкурс в России выиграл наш представитель (магистрант КФУ Нафис Сиразетдинов завоевал Гран-при всероссийской премии «Студент года-2016», финал которой проходил в Крыму – прим. Т.-и.), я бы хотел, чтобы мы переняли этот опыт и в следующем году в Казань приехали самые лучшие студенты со всей России», – отметил Бурганов, вручая награды.

Ранее, 1 февраля, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин заявил, что в 2018 году Казань может принять всероссийскую премию «Студент года». По словам чиновника, город уже посетил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, который высоко оценил шансы столицы Татарстана на проведение церемонии.

 


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