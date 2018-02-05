Хорватия потребовала от Украины заменить некачественно отремонтированные МиГ-21

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Министерство обороны Хорватии потребовало от Украины заменить минимум четыре некачественно отремонтированных истребителя МиГ-21 на новые машины.

Об этом пишет газета Jutarnji List со ссылкой на информированный источник в военном ведомстве, передает ТАСС.

Договор о модернизации украинской стороной 12 хорватских МиГ-21бис и МиГ-21УМ был заключен в 2013 году и полностью выполнен в 2015-м. Стоимость контракта составила 32,9 млн кун (22 млн долларов).

Однако уже в 2016 году оказалось, что большинство истребителей после ремонта, выполненного предприятием «Укрспецэкспорт», непригодны к полетам, хотя должны были прослужить до 2023-го. Попытки сотрудников авиаремонтного завода «Одесавиаремсервис» провести гарантийный ремонт оказались неудачными, писала ранее хорватская пресса.

Теперь хорватская сторона намерена обменять четыре отремонтированных в 2014 году МиГа на исправные самолеты, а также получить на них государственную гарантию со стороны Украины.