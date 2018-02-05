Все новости Татарстан Россия

Культура

Певец Борис Стаценко рассказал в Казани об отличиях российского зрителя от европейского

5 февраля 2018, 22:48 , Фото: Александр Эшкинин

Певец Борис Стаценко рассказал в Казани об отличиях российского зрителя от европейского Оперный баритон пообщался с казанскими меломанами на встрече «Маска и душа» в Доме актера.
Марко Боэми о Шаляпинском фестивале: «Иногда на репетиции я даже боюсь, как бы не заплакать»
М.Плетнев: «В Казани я чувствую себя как дома»
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 11/02: КАЗАНЬ - ГОРОД ОПЕРНЫЙ
Обнародованы имена солистов XXVIII Международного оперного фестиваля им.Ф.Шаляпина
^Заяц поедет на Чемпионат Европы

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня оперный баритон Борис Стаценко, открывший XXXI Шаляпинский фестиваль партией Набукко, провел творческую встречу в казанском Доме актера имени М. Салимжанова. На ней он рассказал, чем отличается современный российский зритель от европейского.

Творческая встреча с Борисом Стаценко

С 1993 года Стаценко работает в Германии, гастролирует по многим городам мира. В последние годы он также преподает в Московской консерватории. Постоянным участником Шаляпинского фестиваля артист стал еще 27 лет назад.

«На самом деле публика везде одинакова. Хорошее исполнение ценят везде. Однако в Европе, например, в Германии, классическую оперу часто пытаются модернизировать. Мне как-то предложили спеть голым. Я отказался, больше таких предложений не поступало. Но если к певцам относятся более-менее ровно, то режиссерскую работу могут "забукать". Так, криками "Бу!" провожали спектакль "Набукко". Там я исполнил роль ассирийского царя, выезжая на сцену на тракторе в красной спецовке строителя», – рассказал певец.

Творческая встреча с Борисом Стаценко

Стаценко также отметил, что в России еще не так развито движение «профессиональных хлопальщиков». Они встречают артиста перед спектаклем с вопросом: «Поужинаем после премьеры?» Если певец отвечает утвердительно, они готовы совершенно искренне аплодировать ему хоть каждые две минуты. Если нет, то могут хлопать в совершенно неподходящих местах, мешая исполнению. «Эти люди если и не кормятся этим заработком, то с удовольствием живут им, всецело отдаваясь этому хобби», – пояснил артист.

Оперный исполнитель рассказал о своей работе над новой постановкой «Набукко» в Казани с режиссером Ефимом Майзелем, встреча с которым прошла в Доме актера накануне. «Работать с ним было просто. Майзель хорошо подготовлен, знает перевод каждого слова в опере, не владея при этом итальянским языком. Ни разу за все время подготовки спектакля он не повысил голоса ни на исполнителя, ни на хор, добиваясь своего. Это большая редкость. Когда человек знает, чего хочет, он совершенно спокоен», – резюмировал Стаценко.

Творческая встреча с Борисом Стаценко


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter