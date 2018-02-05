Певец Борис Стаценко рассказал в Казани об отличиях российского зрителя от европейского

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня оперный баритон Борис Стаценко, открывший XXXI Шаляпинский фестиваль партией Набукко, провел творческую встречу в казанском Доме актера имени М. Салимжанова. На ней он рассказал, чем отличается современный российский зритель от европейского.

С 1993 года Стаценко работает в Германии, гастролирует по многим городам мира. В последние годы он также преподает в Московской консерватории. Постоянным участником Шаляпинского фестиваля артист стал еще 27 лет назад.

«На самом деле публика везде одинакова. Хорошее исполнение ценят везде. Однако в Европе, например, в Германии, классическую оперу часто пытаются модернизировать. Мне как-то предложили спеть голым. Я отказался, больше таких предложений не поступало. Но если к певцам относятся более-менее ровно, то режиссерскую работу могут "забукать". Так, криками "Бу!" провожали спектакль "Набукко". Там я исполнил роль ассирийского царя, выезжая на сцену на тракторе в красной спецовке строителя», – рассказал певец.

Стаценко также отметил, что в России еще не так развито движение «профессиональных хлопальщиков». Они встречают артиста перед спектаклем с вопросом: «Поужинаем после премьеры?» Если певец отвечает утвердительно, они готовы совершенно искренне аплодировать ему хоть каждые две минуты. Если нет, то могут хлопать в совершенно неподходящих местах, мешая исполнению. «Эти люди если и не кормятся этим заработком, то с удовольствием живут им, всецело отдаваясь этому хобби», – пояснил артист.

Оперный исполнитель рассказал о своей работе над новой постановкой «Набукко» в Казани с режиссером Ефимом Майзелем, встреча с которым прошла в Доме актера накануне. «Работать с ним было просто. Майзель хорошо подготовлен, знает перевод каждого слова в опере, не владея при этом итальянским языком. Ни разу за все время подготовки спектакля он не повысил голоса ни на исполнителя, ни на хор, добиваясь своего. Это большая редкость. Когда человек знает, чего хочет, он совершенно спокоен», – резюмировал Стаценко.