Рустам Минниханов посетил в Дербенте коньячный комбинат и завод игристых вин

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Дагестан ознакомился с деятельностью Дербентского коньячного комбината и Дербентского завода игристых вин.

Лидера РТ сопровождал врио главы Дагестана Владимир Васильев, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Гости осмотрели цеха коньячного комбината, ознакомились с процессом изготовления продукции и условиями ее хранения.

По словам руководства предприятия, сейчас мощности комбината позволяют переработать до 80 тыс. т винограда в сезон. Ассортимент включает 20 наименований коньяков всех категорий качества и 18 наименований вин. Комбинат является современным предприятием полного цикла – от выращивания винограда и его переработки до розлива готового напитка.

На заводе же игристых вин Президент РТ осмотрел цех розлива шампанских вин и ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции. Его сопровождал директор предприятия Магомед Садулаев.

Дербентский завод игристых вин производит шампанские и игристые вина свыше 80 лет. Он имеет собственные виноградники площадью 3 тыс. га.