Президент Татарстана посетил в Дербенте старейшую мечеть России

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Дагестан посетил город Дербент, в том числе старейшую мечеть России – Джума-мечеть, построенную в 733 – 734 годах.

Лидера РТ сопровождал врио главы Дагестана Владимир Васильев, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Также Рустам Минниханов посетил возведенную персами в VI веке крепость Нарын-кала. Соединенная с морем двойными стенами цитадель закрывала кочевникам путь в Иран. Объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь Президент РТ осмотрел гауптвахту, подземные тюрьмы, резервуары для воды и руины различных зданий.

Кроме того, он побывал у средневекового захоронения Кырхляр, где, согласно преданию, похоронены 40 сподвижников пророка Мухаммеда.

Рустам Минниханов предложил работникам Дербентского музея-заповедника ознакомиться с опытом Татарстана по возрождению памятников на примере древнего города Болгар. Он указал на важность сотрудничества между регионами в сфере сохранения исторических святынь.