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Президент Татарстана посетил в Дербенте старейшую мечеть России

5 февраля 2018, 21:29 , Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана посетил в Дербенте старейшую мечеть России Рустам Минниханов предложил дербентским музейщикам ознакомиться с опытом РТ по возрождению памятников.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Дагестан посетил город Дербент, в том числе старейшую мечеть России – Джума-мечеть, построенную в 733 – 734 годах.

Рабочая поездка в Республику Дагестан

Лидера РТ сопровождал врио главы Дагестана Владимир Васильев, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Также Рустам Минниханов посетил возведенную персами в VI веке крепость Нарын-кала. Соединенная с морем двойными стенами цитадель закрывала кочевникам путь в Иран. Объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь Президент РТ осмотрел гауптвахту, подземные тюрьмы, резервуары для воды и руины различных зданий.

Рабочая поездка в Республику Дагестан

Кроме того, он побывал у средневекового захоронения Кырхляр, где, согласно преданию, похоронены 40 сподвижников пророка Мухаммеда.

Рустам Минниханов предложил работникам Дербентского музея-заповедника ознакомиться с опытом Татарстана по возрождению памятников на примере древнего города Болгар. Он указал на важность сотрудничества между регионами в сфере сохранения исторических святынь.  

Рабочая поездка в Республику Дагестан


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