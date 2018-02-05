Продавших поддельные билеты на ЧМ в России оштрафуют на 1,5 млн рублей

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Тем, кто будет продавать поддельные билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России, грозит штраф до 1,5 млн рублей. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

От 1 до 1,5 млн рублей придется заплатить юрлицам, для обычных граждан мера наказания исчисляется в 50 – 70 тысяч рублей, штраф должностных лиц составит от 150 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, предпринимателям также грозит приостановка их деятельности на срок до 90 суток.

Ранее закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 приняла Госдума.