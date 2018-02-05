Пловец из Альметьевска показал второе время на чемпионате Татарстана

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Пловец из Альметьевска стал вторым на чемпионате Татарстана, который завершился в Казани. Об этом сообщает Управление по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского района.

Всего в заплывах поучаствовали 380 спортсменов со всей республики. Из Альметьевска приехали 16 воспитанников специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва, которые поборолись за попадание в чемпионат и первенство ПФО по плаванию.

На водном турнире отличился Владислав Акишин, завоевавший сразу три серебряные медали – на дистанциях 200 м баттерфляем, 200 и 400 м комплексным плаванием.