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Пловец из Альметьевска показал второе время на чемпионате Татарстана

5 февраля 2018, 23:13 , Фото: Пресс-служба Главы Альметьевского муниципального района РТ

Пловец из Альметьевска показал второе время на чемпионате Татарстана Владислав Акишин завоевал сразу три серебряные медали.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Пловец из Альметьевска стал вторым на чемпионате Татарстана, который завершился в Казани. Об этом сообщает Управление по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского района.

Всего в заплывах поучаствовали 380 спортсменов со всей республики. Из Альметьевска приехали 16 воспитанников специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва, которые поборолись за попадание в чемпионат и первенство ПФО по плаванию.

На водном турнире отличился Владислав Акишин, завоевавший сразу три серебряные медали – на дистанциях 200 м баттерфляем, 200 и 400 м комплексным плаванием.


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