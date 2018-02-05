В Татарстане за год на семи железнодорожных переездах установили видеофиксацию

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). За прошлый год в Татарстане системой фото- и видеофиксации было оборудовано семь железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

В прошедшем году в Казанском регионе ГЖД выполнена асфальтировка подходов на 24 железнодорожных переездах.

За прошлый год в регионе произошло восемь случаев ДТП, тогда как за 2016 год было допущено 12 дорожно-транспортных происшествий, что меньше на 33 процента.

В результате произошедших ДТП один человек погиб, восемь получили травмы различной степени тяжести. Все случаи произошли по вине водителей автотранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения. Всего на переездах региона зафиксировано 352 нарушения ПДД.