Казанские полицейские раскрыли серию краж электроинструмента на полмиллиона

(Казань, 5 февраля, «Татар–информ»). Казанские полицейские раскрыли серию краж из строительных бытовок, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Работник одной из строительных организаций Советского района сообщил полицейским, что в ночь на 25 января кто-то украл из бытовки электроинструмент. Полицейские выяснили, что внутрь бытовки преступник попал через окно.

Через несколько дней в полицию поступили сообщения еще о двух похожих кражах в Приволжском районе Казани. Похищенные из трех мест инструменты потянули на полмиллиона рублей.

Через некоторое время полицейские вышли на след безработного 24-летнего жителя Казани. В его квартире нашли часть украденного – несколько похищенных вещей молодой человек к тому моменту успел продать.

Мужчину арестовали, его обвиняют в кражах. Полицейские не исключают, что он может быть причастен и к другим похожим преступлениям.