Медведев назвал аморальным решение МОК не приглашать спортсменов из РФ на Игры

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Решение Международного олимпийского комитета не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхан оправданных Спортивным арбитражным судом российских спортсменов является аморальным и политизированным. Такое мнение выразил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишут «Известия».

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное», – заявил Медведев.

По его словам, МОК пытался причинить политический ущерб России, а допинг-скандал был лишь поводом для этого.

«А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России», – отметил Медведев и выразил сожаление по поводу дискриминации олимпийского движения, спортсменов и болельщиков.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение CAS подтвердило необоснованность подозрений МОК.