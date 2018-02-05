В Казани после капремонта открылся Республиканский модельный центр допобразования

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани после капитального ремонта открылся Республиканский модельный центр дополнительного образования детей, сообщает Минобрнауки РТ.

На капремонт здания из бюджета Татарстана было выделено более 18 млн рублей. Ремонтные работы были проведены в кратчайшие сроки. Центр оснастили современным демонстрационным и компьютерным оборудованием, стендами с информационными материалами.

Учреждение 1948 года постройки находится по ул. Тимирязева. В 1950-е в здании располагалась детская поликлиника. В 1988 году его передали под Республиканскую станцию юных техников Министерства народного образования Татарской АССР.

Республиканский центр внешкольной работы Министерства образования РТ был создан здесь в 1992 году.

В прошлом году учреждению был присвоен статус Республиканского модельного центра дополнительного образования детей Татарстана.