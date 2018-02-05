Мэрия Казани принесла свои извинения за неубранный снег

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин принес свои извинения жителям города за неудобства, возникшие в связи со стихийным бедствием, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«От лица исполкома Казани приношу извинения казанцам за неудобства, возникшие в связи со стихийным бедствием», — сказал Денис Калинкин.

Убрать за сутки весь снег, выпавший за ночь, невозможно, но принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить коллапс на дорогах, добавил чиновник.

За сегодняшний в день в Казани было вывезено около 3 тыс. тонн снега. В городе работают 900 единиц техники. На очистку автодорог в Татарстане вышли почти 680 снегоуборочных машин.

В Казани в ночь с 4 на 5 февраля и утром 5 февраля выпала почти месячная норма осадков — в городе объявлен план «Буран».