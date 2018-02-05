Режим работы казанской «МЕГИ» на завтра будет зависеть от погодных условий

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Режим работы казанского торгового центра «МЕГА» будет зависеть от погодных условий, сообщил ИА «Татар-информ» оператор контактного центра ТЦ.

Из-за погодных условий торговый центр сегодня не работает. О возобновлении работы «МЕГА» сообщит дополнительно, говорится в сообщении на сайте ТЦ.

«Завтра тоже все будет зависеть от погодных условий, если такого сильного бурана не будет, то „МЕГА“ будет работать без проблем», – сообщил представитель торгового центра.

На Казань за 12 часов обрушилось 79 процентов от месячной нормы осадков. На данный момент в республике сильный южный ветер, местами порывами до 25 м/с, видимость на дорогах составляет до 500 метров.