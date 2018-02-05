Tele2 дает кешбэк за 4G-смартфоны

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Tele2 запускает акцию «Кешбэк за покупку LTE-смартфона Tele2». Клиенты компании, которые приобрели брендированный аппарат Tele2 с поддержкой 4G, смогут вернуть до 1000 рублей от покупки.

Акция действует до 3 апреля 2018 года во всех регионах присутствия Tele2. При покупке брендированных смартфонов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus абоненты оператора получат кешбэк в размере 500 или 1000 рублей на счет своего мобильного телефона. Начисленные средства можно потратить на оплату услуг связи Tele2.

Акция «Кешбэк за покупку LTE-смартфона Tele2» ориентирована на пользователей, открытых к подключению тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Чтобы получить кешбэк, необходимо приобрести один из брендированных 4G-смартфонов в интернет-магазине или в салонах связи оператора и вставить SIM-карту Tele2 в первый слот аппарата. При выполнении всех условий пользователю придет сообщение, подтверждающее его участие в акции.

Размер кешбэка зависит от тарифного плана клиента. Так, пользователям тарифа «Мой онлайн» Tele2 вернет 500 рублей, а клиентам «Мой онлайн+» – 1000 рублей. Денежные средства будут зачисляться на счет мобильного телефона тремя частями в течение семи месяцев с момента установки SIM-карты Tele2 в приобретенный смартфон. Срок действия бонуса не ограничен, возвращенные средства будут расходоваться в первую очередь. Подробная информация об акции доступна на сайте tele2.ru.

По итогам 2017 года проникновение 4G-устройств в сети Tele2 составило 31 процент. Согласно последнему исследованию Роскомнадзора, в прошлом году компания стала лидером по динамике строительства базовых станций 4G – за год Tele2 увеличила их число на 103,3 процента. Другие операторы связи существенно отстают по этому показателю: у ближайшего конкурента рост составил 49,6 процента, у остальных компаний – 38,1 процента и 32,8 процента. Сейчас скоростной мобильный Интернет стандарта LTE доступен клиентам Tele2 в 52 регионах России.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.