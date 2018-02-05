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Фердинанд Тимурханов: Расчистим Казань за семь дней

5 февраля 2018, 18:46 , Фото: Рамиль Гали

Фердинанд Тимурханов: Расчистим Казань за семь дней Прошлой ночью спасатели восемь раз выезжали на вызовы.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Казань будет расчищена в течение недели, считает начальник Управления гражданской защиты казанского исполкома Фердинанд Тимурханов.

«Сегодня мы ввели особый режим работы спасателей и усилили дежурно-диспетчерские службы для принятия звонков от жителей города. Планируем расчистить Казань примерно в течение семи суток», — рассказал журналистам Тимурханов.

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Он напомнил, что сегодня в 8 утра Комиссия по ЧС Казани ввела план «Буран».

«На 14 часов могу сказать, что в городе Казани заторов практически нет. Есть проблемные участки в пригородах. Спасатели Казани за ночь выезжали восемь раз. За прошедшие сутки у нас нет пострадавших и погибших в результате снегопада. Согласно данным Управления здравоохранения, обращений в медучреждения не было», — подчеркнул Фердинанд Тимурханов.


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