Фердинанд Тимурханов: Расчистим Казань за семь дней

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Казань будет расчищена в течение недели, считает начальник Управления гражданской защиты казанского исполкома Фердинанд Тимурханов.

«Сегодня мы ввели особый режим работы спасателей и усилили дежурно-диспетчерские службы для принятия звонков от жителей города. Планируем расчистить Казань примерно в течение семи суток», — рассказал журналистам Тимурханов.

Он напомнил, что сегодня в 8 утра Комиссия по ЧС Казани ввела план «Буран».

«На 14 часов могу сказать, что в городе Казани заторов практически нет. Есть проблемные участки в пригородах. Спасатели Казани за ночь выезжали восемь раз. За прошедшие сутки у нас нет пострадавших и погибших в результате снегопада. Согласно данным Управления здравоохранения, обращений в медучреждения не было», — подчеркнул Фердинанд Тимурханов.