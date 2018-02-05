В Татарстане из-за непогоды были отменены рейсы 326 школьных автобусов

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане в 29 муниципальных районах, находящихся под действием циклона, а также в четырех районах, где действие циклона распространено частично, функционируют 153 школьных автобуса из 479 имеющихся. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

В республике из-за неблагоприятных погодных условий отменены рейсы 326 школьных автобусов. В 20 районах рейсы отменены полностью, в четырех – частично, в восьми – работают в повседневном режиме.

В частности, полностью отменена работа автобусов в Алексеевском, Кайбицком, Алькеевском, Камско-Устьинском, Апастовском, Лаишевском, Арском, Нижнекамском, Атнинском, Новошешминском, Буинском, Сабинском, Верхнеуслонском, Сармановском, Высокогорском, Тетюшском, Дрожжановском, Тюлячинском, Зеленодольском и Чистопольском районах.

Школьные рейсы работают в повседневном режиме в Альметьевском, Мамадышском, Балтасинском, Менделеевском, Елабужском, Нурлатском, Заинском и Черемшанском районах.