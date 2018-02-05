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Жители Казани на прошлой неделе чаще всего интересовались у «Яндекса» лунным затмением

5 февраля 2018, 21:20

На втором месте по популярности запросов у жителей столицы Татарстана оказалась годовщина Сталинградской битвы.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» составила рейтинг самых популярных запросов казанцев, сделанных с 29 января по 4 февраля. Наиболее часто пользователи искали информацию о лунном затмении. В частности, казанцы интересовались фазой луны на февраль и суперлунием, сообщает пресс-служба «Яндекса».

На втором месте по популярности запросов у жителей столицы Татарстана оказалась годовщина Сталинградской битвы. На третьем – бой между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом, на четвертом – премьера фильма «Селфи».

Арест заместителя министра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой замыкает пятерку тем-лидеров. На шестом месте по популярности запросов у казанцев оказался Александр Невзоров. Драка Максима Шевченко и Николая Сванидзе – на седьмом месте.

Премьера фильма «Короче», чемпионат мира по хоккею с мячом и календарь набережночелнинского кранового завода заняли восьмое, девятое и десятое места в рейтинге запросов у казанцев.

 


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