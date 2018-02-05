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В исполкоме Казани опровергли давку в метро

5 февраля 2018, 20:37 , Фото: Ильнар Тухбатов, Рамиль Гали

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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). В мэрии Казани опровергли слухи о давке в метро, которая якобы произошла сегодня в утренние часы. Несмотря на возросший поток горожан, подземный транспорт без особых проблем выполняет работу даже в пиковые часы. Об этом журналистам заявил председатель Комитета по транспорту и связи исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

«Говорили, что в метрополитене давка. Ничего подобного. В утренний час пик сегодня людей было чуть больше, чем обычно. Были свободные места. Можно было свободно добраться», – отметил Абдулхаков.

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Он добавил, что в вечерний час пик казанский метрополитен работает так же слаженно, как и утром. А на случай больших потоков людей в метро запустили дополнительный поезд, заключил председатель Комитета по транспорту и связи исполкома Казани.

 


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