Исполком Казани: На маршруты вышел весь общественный транспорт

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Несмотря на непогоду, сегодня в Казани на маршруты вышло 100 процентов подвижного состава автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом заявил журналистам председатель Комитета по транспорту городского исполкома Айдар Абдулхаков, сообщает пресс-служба мэрии.

«Автобусы, трамваи, троллейбусы сегодня работают в полном, максимальном объеме», – подчеркнул спикер.

Он отметил, что с некоторым опозданием, к 9 часам утра, был полностью выпущен подвижной состав автобусов. В поселках Северный, Куюки, Салмачи, Победилово, Аракчино автобусы не могли доехать до конечных остановок, которые были не расчищены от снега, добавил Абдулхаков.

Он также заметил, что в ручном режиме лопатами чистят трамвайные пути, которые заметает снегом и поземкой. «Если головки рельса не видно, то трамвай не имеет права ходить», – уточнил председатель Комитета по транспорту исполкома Казани.

По его словам, пока по укороченной схеме ходит трамвай пятого маршрута, который от «Солнечного города» доезжает до кольца на ул. Халитова и там разворачивается. После простоев в Караваево были запущены трамваи первого маршрута, на линии находятся трамваи, следующие по шестому маршруту.

Абдулхаков пояснил, что загрузка метрополитена возросла из-за периодических простоев трамваев, поэтому в утренний час пик количество пассажиров метро увеличилось. По его словам, проблем с метро нет, курсирует дополнительный поезд.

В связи с погодными условиями спикер призвал казанцев оставлять автомобили дома и по максимуму пользоваться общественным транспортом.