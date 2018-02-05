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Исполком Казани: На маршруты вышел весь общественный транспорт

5 февраля 2018, 19:28 , Фото: Расих Фасхутдинов, Рамиль Гали

Исполком Казани: На маршруты вышел весь общественный транспорт Автобусы, трамваи, троллейбусы работают в полном, максимальном объеме, отметил председатель Комитета по транспорту исполкома.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Несмотря на непогоду, сегодня в Казани на маршруты вышло 100 процентов подвижного состава автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом заявил журналистам председатель Комитета по транспорту городского исполкома Айдар Абдулхаков, сообщает пресс-служба мэрии.

«Автобусы, трамваи, троллейбусы сегодня работают в полном, максимальном объеме», – подчеркнул спикер.

Пресс подход по поводу погодных условий города Казани

Он отметил, что с некоторым опозданием, к 9 часам утра, был полностью выпущен подвижной состав автобусов. В поселках Северный, Куюки, Салмачи, Победилово, Аракчино автобусы не могли доехать до конечных остановок, которые были не расчищены от снега, добавил Абдулхаков.

Он также заметил, что в ручном режиме лопатами чистят трамвайные пути, которые заметает снегом и поземкой. «Если головки рельса не видно, то трамвай не имеет права ходить», – уточнил председатель Комитета по транспорту исполкома Казани.

Пресс подход по поводу погодных условий города Казани

По его словам, пока по укороченной схеме ходит трамвай пятого маршрута, который от «Солнечного города» доезжает до кольца на ул. Халитова и там разворачивается. После простоев в Караваево были запущены трамваи первого маршрута, на линии находятся трамваи, следующие по шестому маршруту.

Абдулхаков пояснил, что загрузка метрополитена возросла из-за периодических простоев трамваев, поэтому в утренний час пик количество пассажиров метро увеличилось. По его словам, проблем с метро нет, курсирует дополнительный поезд.

В связи с погодными условиями спикер призвал казанцев оставлять автомобили дома и по максимуму пользоваться общественным транспортом.


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