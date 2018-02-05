В Татарстане после гибели ребенка под снежным завалом Следком начал проверку

(Казань, 5 февраля, «Татар–информ») В Татарстане началась доследованная проверка после гибели 15-летнего подростка в селе Данауровка Чистопольского района, сообщил ИА «Татар–Информ» Старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар–информ» сообщало, что трагический случай произошел сегодня днем. Ребенок не пошел в школу. Днем он с друзьями отправился на прогулку на окраину села. Мальчишки решили покататься со снежной горы. Подросток попытался взобраться снизу на склон, но оступился и упал. В этот же момент его накрыло снегом, сошедшим сверху.

Друзья тут же бросились ему на помощь. Вызволить ребенка из снежного плена удалось только спустя 10 минут. Несмотря на оказанную помощь, мальчик скончался.

По данному факту следственными органами СК Российской Федерации по РТ проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все детали происшествия. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

