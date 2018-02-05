Исполком: Машины мешают коммунальщикам Казани чистить дворы

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Очисткой казанских улиц сегодня занимаются 2793 дворника, однако им трудно работать во дворах жилых домов из-за большого количества припаркованных автомобилей. Об этом заявил председатель Комитета ЖКХ казанского исполкома Искандер Гиниятуллин.

«Во дворах ситуация сложная в основном из-за того, что там невозможно спокойно проехать большой уборочной технике. Приходится скрести вручную либо с малой механизацией и небольшими тракторами. Во дворах очень много автомобилей», — посетовал Гиниятуллин.

Он отметил, что из-за ухудшения погоды многие поехали на работу на общественном транспорте, и автомобили остались припаркованными во дворах.

«Сегодня в составе жилищных организаций города насчитывается 2793 дворника и порядка 150 единиц уборочной техники. Сейчас она вся находится в работе во дворах и проводит очистку. Этим начали заниматься еще с 5 часов утра», — рассказал чиновник.

К сожалению, среди дворников есть большая текучесть кадров, отметил Гиниятуллин.

«Поэтому дворники каждый раз новые. И если мы с вами привыкли к снегу зимой, то для некоторых дворников это в новинку», — объяснил глава комитета.