Нацмузей РТ подготовил для влюбленных ряд испытаний на проверку чувств

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Национальный музей Татарстана в День всех влюбленных подготовил культурную программу под названием «О любви, и не только….», сообщает пресс-служба музея.

Для влюбленных пар в этот день будет работать шуточный ЗАГС. Но прежде необходимо пройти ряд испытаний для проверки своих чувств. Также в этот день совместно с Управлением ЗАГС состоится чествование пар, отметивших юбилей совместной жизни в официальном браке. Все желающие смогут прослушать лекцию о семейных ценностях от «Школы счастливой семьи».

Для влюбленных, готовящихся вступить в официальный брак, предлагается участие в конкурсе «История моей любви». Победители получат сертификат на проведение свадебной регистрации в музее и сертификат на фотосессию в залах музея.

Для участия в конкурсе необходимо разместить историю своего знакомства и фото в Национальном музее во «ВКонтакте» у себя на странице и на стене сообщества Нацмузея РТ с хэштегами #национальныймузейрт #историямоейлюбви до 13 февраля. Награждение состоится 14 февраля в конференц-зале Национального музея РТ.